Salernitana, Castori: "Partita dura con l'Ascoli, assenze non siano alibi". I convocati: è emergenza

“Mi aspetto una partita difficilissima. Conosco bene l’ambiente, la mentalità e la passione che circonda la squadra. Lì sono quasi di casa. La rosa è stata rifondata a gennaio, il direttore sportivo Polito e il tecnico Sottil stanno garantendo una media di due punti a partita. Hanno motivazioni a mille, ci sono componenti che rendono il match totalmente in salita. In questo campionato non ci sono avversarie abbordabili, è nella norma mettere in preventivo un po’ di sofferenza. Noi andremo lì per fare risultato, non ci siamo mai aggrappati all’alibi delle assenze: capita un po’ a tutti durante la stagione, ora purtroppo tocca alla Salernitana”. Così il tecnico Fabrizio Castori in conferenza stampa questa mattina. Il mister parla dell’infortunio di Belec: “Le assenze sono pesanti ma rappresentano anche una possibilità per chi subentra. Adamonis è il dodicesimo e ora tocca a lui dimostrare il suo valore. Si fa fatica, in un campionato così lungo, ad avere un giocatore per tutte le domeniche. Abbiamo grande fiducia in lui, quello del portiere ovviamente è un ruolo delicato ed è l’unico in cui contano le gerarchie. Micai? Noi abbiamo fatto una scelta ben definita, ora non posso escludere Adamonis che è la principale alternativa di Belec. Quando prendi una decisione devi andare fino in fondo, Marius deve vedere con i fatti che c’è stima e che lo riteniamo parte integrante di questo progetto”.

Si prova a trarre qualche indicazione sulla formazione, partendo da Djuric: “E’ normale lavorare su qualche variante durante la settimana, ovviamente non lo dico in conferenza per non dare vantaggi a nessuno. Allo stesso modo abbiamo dei concetti chiari e consolidati che rappresentano sempre un punto di partenza. Quanto a Milan, a me interessa la prestazione: se viene il gol tanto di guadagnato, ma se segni e giochi male non serve a nulla. A mio avviso sta giocando bene, in modo egregia. E’ un calciatore importantissimo per il nostro modo di giocare, non ho mai affrontato il discorso dell’astinenza perché il suo standard rimane ottimo. Nessun assillo né ansia. Per qualche giorno si è allenato a parte o è rimasto a riposo perché ha preso una botta, secondo me gli ha fatto bene così ha rifiatato. Non so se lo farò partire dal primo minuto, sicuramente è a disposizione”. Si parla poi di Mantovani e dei vari acciacchi che hanno avuto i calciatori in questa settimana: “Ha recuperato pienamente e vale lo stesso discorso fatto per Djuric. Negli anni passati è stato fermo tanto e le gare ravvicinate possono pesare, ma il rodaggio è completo e stiamo parlando di un giocatore giovane. E’ disponibile, altrimenti non lo avrei convocato. Ovviamente Jaroszynski ha le caratteristiche per fare il braccetto di sinistra, ha buona gamba per correre sulla fascia e ha capacità per essere difendente. Kiyine esterno è opzione prettamente offensiva, da valutare in un contesto di squilibrio”. Infine su Sy e sull’atteggiamento tattico a cospetto di un Ascoli che si schiera con il rombo: “Sy ha fatto una buona partita, stiamo parlando di un ragazzo che non parla l’italiano. Vogliamo dimostrargli fiducia in modo pratico, il suo primo tempo è stato discreto ma in tante cose deve migliorare. Chiaramente deve riconoscere i concetti tattici difensivi della squadra,ma sono soddisfatto: ha 21 anni, crescerà e si integrera' nella nostra realtà e nel gruppo. Quanto al rombo dell’Ascoli, noi applichiamo il 3-5-2 e cercheremo di essere equilibrati a prescindere dall’avversario. Capezzi sta facendo delle buone gare e sta vivendo un momento positivo, ma ci sono altri ragazzi che ho utilizzato di meno ma sono in grado di dare un grosso contributo”.

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Ascoli e Salernitana. La scelta sul sostituito di Belec è ricaduta su Adamonis: resta a casa Alessandro Micai, ufficialmente bocciato e non preso in considerazione nemmeno per la panchina al netto di un Guerrieri che non gioca partite ufficiali da anni e che non ha convinto in pieno nemmeno con la Primavera. Out anche Bogdan, Kupisz e Durmisi, calciatori che potrebbero rivedersi a Reggio Emilia e che stanno smaltendo noie muscolari di media entità. Ce la fanno, invece, Mantovani e Djuric, destinati a partire dalla panchina. Si rivede in lista Antonucci, praticamente ai margini della squadra da due mesi. Non ci sarà, ovviamente, Cristiano Lombard che continua a curarsi all'estero dopo la quarta lesione muscolare in un anno e mezzo. Stagione finita? Il suo auspicio è quello di rientrare ad aprile, ma non filtra grande ottimismo. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Adamonis, Guerrieri;

DIFENSORI: Aya, Casasola, Gyomber, Jaroszynski, Mantovani, Sy, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Coulibaly, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine, Schiavone;

ATTACCANTI: Anderson, Antonucci, Barone, Cicerelli, Djuric, Gondo, Kristoffersen, Tutino.