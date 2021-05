Salernitana, Di Tacchio: "Emozione più grande in carriera, voglio giocarmi la A"

Vittoria storica per la Salernitana, che batte il Pescara e conquista la Serie A per la terza volta nella sua storia. A fine gara il capitano Di Tacchio è intervenuto ai microfoni di Dazn:

I tuoi compagni ti hanno cantato "C'è solo un capitano". Cosa vuol dire essere il capitano della Salernitana promossa in Serie A?



"E' un'emozione incredibile, bellissima. Ringrazio questo gruppo fantastico, ce lo siamo meritati e ora ci godiamo la giusta festa".

Ti ricordi l'ultima giornata di due anni fa, quel Pescara-Salernitana in cui eravate vicini alla Serie C?



"Ne ho viste di belle e di brutte in questi tre anni, ma il destino mi ha riservato questa bella cosa, la più bella nella mia carriera".

Quanto c'è di Castori in questa promozione?



"Molto, perché è arrivato qui con tanti nuovi giocatori, ripartendo da zero. Ha preso per mano la squadra e portata fino in fondo. Abbiamo avuto tante difficoltà ma ci siamo sempre rialzati. Onore a noi e a questo gruppo. Godiamoci questo traguardo".

Ti senti pronto a cambiare vita con la Serie A?



"Sia in termini economici che di visibilità è una bellissima cosa, conquistata sul campo. A trentun'anni ho questa possibilità e voglio giocarmi tutte le mie carte".