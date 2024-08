Ufficiale Salernitana, ecco Velthuis. Arriva in prestito con diritto di riscatto e obbligo di riscatto

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Salernitana "comunica di aver raggiunto l’accordo con lo Sparta Rotterdam per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo di riscatto a determinate condizioni del difensore classe ’02 Tijs Velthuis.

Velthuis è alla sua prima esperienza all’estero e non vede l’ora di mettersi a disposizione di mister Martusciello: ha svolto tutto il precampionato con lo Sparta Rotterdam (l’Eredivisie parte in questo weekend), con cui l’anno scorso ha collezionato 27 gettoni ufficiali. Due anni fa aveva ben figurato nelle file del Nac Breda, seconda divisione olandese. Il nuovo difensore della Salernitana ha svolto la trafila delle giovanili con le casacche di Twente e soprattutto AZ Alkmaar, con cui ha assaporato anche l’emozione di esordire in prima squadra appena maggiorenne in un match di Europa League contro la Real Sociedad. Era il 5 novembre 2020. Curiosità: qualche mese prima, aveva respirato aria campana accomodandosi in panchina contro il Napoli: al Maradona l’AZ s’impose 0-1 con rete di Koopmeiners, oggi all’Atalanta. Velthuis compirà 23 anni il prossimo 12 gennaio ed approda in granata con tanta voglia di misurarsi col calcio italiano: in bocca al lupo, Tijs!".