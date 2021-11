Salernitana-Juventus, le formazioni ufficiali: torna Chiellini, Kean con Dybala. Simy dal 1'

La Juventus cerca punti dopo lo stop contro l'Atalanta per rilanciarsi in ottica Champions League e portarsi fuori dalla tempesta. La Salernitana insegue la seconda vittoria con Colantuono in panchina, in una sfida ovviamente complicata. Calcio d'inizio alle 20,45.

Stefano Colantuono schiera Simy titolare in attacco con Bonazzoli. Zortea e Ranieri quinti di centrocampo. Si rivede Capezzi dal primo minuto a centrocampo insieme a Lassana Coulibaly, Kechrida terzino destro.

Massimiliano Allegri ripropone capitan Chiellini dal primo minuto, con Pellegrini terzino sinistro. Complici gli stop forzati di Chiesa e McKennie, a destra va Kulusevski e a sinistra Bernardeschi. Fuori Rabiot, dentro Bentancur, coppia d'attacco Kean-Dybala.

Salernitana (4-4-2): Belec; Kechrida, Veseli, Gyomber, Gagliolo; Zortea, L. Coulibaly, Capezzi, Ranieri; Bonazzoli, Simy. Allenatore: Stefano Colantuono.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Pellegrini; Kulusevski, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri.