Salernitana-Monza, vigila l'ASL di Salerno. Saggese: "Se il problema si porrà qui, valuteremo"

Dieci giorni di quarantena si o no? Sta ovviamente tenendo banco il viaggio di piacere al Casinò di Lugano di almeno otto calciatori del Monza, ora sotto sorveglianza delle autorità sanitarie locali, che dovranno decidere circa le misure cautelative da prendere nei confronti degli stessi.

La gara di Salerno però è alle porte, e, come riferisce il Corriere dello Sport, sulla vicenda, dalla telecamere di Telecolore, è intervenuto anche il dottor Arcangelo Saggese Tozzi, direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica nonché coordinatore di tutte le attività legate all’emergenza Covid sul territorio: "In questo momento formalmente non abbiamo il problema, quando lo avremo troveremo una soluzione. Siamo in collegamento con l’Ats Brianza, che ha la competenza sulla questione. Quando e se il problema si porrà su Salerno, vedremo come affrontarlo. Non è solo una questione di sanità pubblica, ma di controllo della popolazione, di spostamenti. È una questione più ampia".