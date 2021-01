Salernitana, per l'attacco potrebbe arrivare Raul Moro dalla Lazio

Potrebbe esserci la Serie B nel futuro del talentuoso attaccante Raul Moro. Lo spagnolo classe 2002 finora non ha trovato spazio nella Lazio che per questo, come riporta il Corriere dello Sport, sta pensando di mandarlo a farsi le ossa alla Salernitana in modo da potenziare il reparto offensivo a disposizione di Castori per puntare alla promozione. Moro può giocare in tutti i ruoli d’attacco il che lo renderebbe un ottimo vice-Tutino.