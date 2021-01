Salernitana, sprint mercato. Due rinforzi prima di Empoli, poi tutto sull'attaccante

Rinforzare la squadra prima dello scontro diretto con l'Empoli, magari con calciatori già pronti a scendere in campo dal primo minuto e che mister Castori abbia già avuto alle proprie dipendenze in passato. E' questo l'obiettivo della Salernitana che, per dare un segnale concreto alla piazza, non può far altro che investire su quei 3-4 tasselli necessari per rinforzare una rosa di livello, ma sulla carta un gradino al di sotto della concorrenza. Domani dovrebbe essere il giorno di Mamadou Coulibaly: il centrocampista ha già salutato i compagni di squadra a Udine e aspetta soltanto venga depositato il contratto per ritrovare un allenatore che lo volle fortemente sia a Carpi, sia a Trapani. Arriverà in prestito con diritto di riscatto. E' sulla sinistra, però, che occorre una alternativa a Walter Lopez. Si è proposto ufficialmente Luigi Vitale, in uscita da Verona così come due pupilli di Castori che rispondono ai nomi di Antonio Di Gaudio e Karim Laribi, tuttavia mai contattati concretamente per intavolare un discorso interrottosi a settembre a causa della lista over intasata. L'obiettivo numero uno è Marko Pajac, vincolato al Cagliari da un contratto oneroso (si parla di 650mila euro netti) e richiesto anche dall'Auxerre in Francia. Le possibilità che l'affare vada in porto saranno ottime se Lotito e Mezzaroma mettessero sul tavolo un pluriennale.

Chiuse queste due operazioni si proverà a rinforzare l'attacco. Mirko Carretta non rinnoverà col Cosenza, piace a Chievo e Frosinone, ma sarebbe molto stimolato dalla piazza di Salerno. Ci sono stati contatti tra il ds Fabiani e l'entourage, ma ultimamente i rapporti tra i club si sono logorati. Tuttavia i calabresi si sono rassegnati all'idea di perderlo a parametro zero tra pochi mesi e non porranno ostacoli, soprattutto se la Salernitana offrisse Niccolò Giannetti come contropartita tecnica. Il ritorno di Federico Dionisi è stato bocciato da Castori che, allo stesso tempo, strizza l'occhio a Dalmonte del Vicenza (possibile uno scambio con Marco Firenze, di rientro da Novara e virtualmente fuori rosa) e Stefano Pettinari, sebbene il Lecce preferisca cederlo a una squadra che lotti per non retrocedere (la Cremonese è in pole) e non a una diretta concorrente. In uscita restano Karo (Pescara), Antonucci, Veseli e Micai, che piace alla Reggina e non gioca una gara ufficiale dal 31 luglio. Baraye è tornato al Padova ed è stato ceduto a titolo definitivo all'Avellino. Infine si valuteranno le condizioni di Cristiano Lombardi, vittima di tre gravi infortuni muscolari nel 2020: la speranza è di averlo a disposizione a inizio febbraio, ma se non ci fossero le opportune garanzie potrebbe essere "sacrificato" in nome di una lista assolutamente da sfoltire. Possibile ritorno alla Lazio per Patrick Dziczek.