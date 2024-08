Ufficiale Sassuolo, ufficiale l'arrivo di Iannoni: Catanzaro beffato, i dettagli

Il Sassuolo accoglie Edoardo Iannoni: arriva dal Perugia, a titolo definitivo. Oggi vi abbiamo anticipato l'inserimento dei neroverdi: sul giocatore, che era finito nel mirino di Palermo, Cremonese, Pisa e Bari, oltre che della Lazio in Serie A, c'era stato infatti lo sprint due giorni fa del Catanzaro, che però vede ora sfumare ufficialmente l'affare.

Ecco il comunicato del club neroverde: "Edoardo Iannoni: Benvenuto in neroverde! L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Perugia Calcio le prestazioni sportive di Edoardo Iannoni (centrocampista, 2001). Nato a Roma, inizia a giocare a calcio nelle giovanili dei giallorossi ed esordisce in Serie D con il Trastevere nella stagione 2019/2020. A giugno 2020 viene acquistato dalla Salernitana, con cui debutta in Serie B prima di andare in prestito alla Juve Stabia e all’Ancona. Nell’estate del 2022 arriva in prestito al Perugia: in Umbria trascorre due stagioni ad alto livello, collezionando 67 presenze tra Serie B, Coppa Italia, Serie C e Coppa Italia Serie C".