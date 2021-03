Sebastiani: "Il Pescara è vivo e in corsa per salvarsi. Con la SPAL arbitraggio disastroso"

Nonostante la sconfitta contro la SPAL il presidente del Pescara Daniele Sebastiani parla di squadra viva e in corsa per la salvezza dalle colonne del Messaggero soffermandosi anche sull’arbitraggio nella sfida contro gli estensi: “Per me non era rigore, è stato Mora ad andare addosso a Scognamiglio cerando il penalty, m in generale è stata la gestione della gara a essere disastrosa. Ogni episodio dubbio era sempre a favore della SPAL, con ammonizioni scientifiche contro di noi. Noi abbiamo certamente le nostre colpe, perché Drudi non può farsi espellere in quel modo, ma l’andamento ci ha innervositi e mi pare che qui chi si sveglia prima e alza la voce ottiene qualcosa. Credo che in 11 contro 11 non l’avremmo mai persa. - continua Sebastiani – Ci spiace non aver dato continuità ai nostri risultati, ma ce la siamo giocata contro un avversario costruito per la Serie A e non posso dire nulla ai ragazzi. Siamo vivi e in corsa per la salvezza".