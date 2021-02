Serie B, 22^ giornata: cambia l'orario di Brescia-Chievo. In campo alle 18, non alle 21

Variazione di orario in questa 22^ giornata del campionato di Serie B che prenderà il via questa sera con l'anticipo Monza-Pisa.

Come ha reso noto la Lega B, infatti, il confronto tra Brescia e ChievoVerona, in programma domenica 14 febbraio, si giocherà alle ore 18.00, e non alle 21:00 come inizialmente previsto.

Questo il comunicato:

Campionato Serie BKT 2020/2021 - 4ª giornata di ritorno

Variazione orario gara BRESCIA - CHIEVOVERONA

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B,

 tenuto conto dell’art. 28.2 dello Statuto LNPB;

 sentite le Società interessate;

 a parziale modifica di quanto previsto dal C.U. LNPB n. 103 del 30 dicembre u.s.;

stabilisce che il programma della 4ª giornata di ritorno del Campionato Serie BKT 2020/2021 sia ridefinito come segue:

4ª giornata di ritorno

Domenica 14 febbraio 2021 ore 18.00 BRESCIA - CHIEVOVERONA

(anziché domenica 14 febbraio 2021, ore 21.00)