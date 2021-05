Serie B, a caccia della finale. Cittadella, a Monza sulle ali dell'entusiasmo ma guai a distrarsi

Giornata di ritorno delle semifinali playoff in Serie B. Si comincerà alla ore 18.30 con il match dello U-Power Stadium fra il Monza di Cristian Brocchi e il Cittadella di Roberto Venturato che si è imposto all'andata per 3-0 al Tombolato.

Il risultato della sfida del 17 ha evidenziato la differenza di condizione e mentalità, ma soprattutto ha messo in risalto una squadra capace di saper gestire la pressione tramite l'esperienza. Mister Venturato per questa sfida recupera Tavernelli, mentre Adorni e Branca sono squalificati. Il modulo non cambia, 4-3-1-2 con Tsadjout e Baldini in attacco. Il numero 92 ha giocato una gara da applausi mettendo a segno una tripletta, difficile privarsi di un attaccante così in forma. Dobbiamo essere consapevoli di quello che abbiamo fatto nella partita scorsa, ma anche che il Monza ha giocatori che hanno giocato in Champions League e che sono abituati a vivere questo tipo di partite. Abbiamo fatto un buon risultato, ma dobbiamo pensare a quello che dobbiamo andare a fare. La partita è passata, adesso pensiamo a quello che accadrà domani (oggi, ndr)". Attenzione a cosa può accadere, ma il Cittadella non vuole lasciare nulla al caso.