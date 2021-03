Serie B, Ascoli-Venezia: gara della redenzione al Del Duca

Ascoli a caccia della svolta, in una delle gare casalinghe più importanti della stagione contro un Venezia uscito inaspettatamente sconfitto al Penzo contro il Brescia. Uno dei classici testacoda del campionato, con i ducali a soli 3 punti dalla zona playout ma a +3 sull'ultimo posto, e con i lagunari a -2 dal Monza secondo ma seguiti da Lecce e Chievo, distanti rispettivamente 2 e 3 punti.

COME ARRIVA L'ASCOLI - Non ci saranno gli infortunati Caligara e Pucino, al pari dello squalificato Buchel. Per cui, spazio al 4-3-1-2 con Saric ed Eramo come al solito confermati in mediana, con probabilmente Danzi a completare il reparto. In attacco Sabiri rifinitore dietro Dionisi ed uno tra Cangiano, Simeri, Bajic e Bidaoui.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Difficile trovarsi di fronte a chissà quali rivoluzioni in casa arancioverde, complici anche gli infortuni accusati da diversi giocatori presenti in organico. Non ci sarà Johnsen, espulso contro il Brescia e che potrebbe venir sostituito da un Sebastiano Esposito apparso in palla contro i lombardi. A centrocampo spazio ancora a Maleh e Fiordilino, sull'out mancino potrebbe rivedersi con costanza Felicioli. Confermatissimo Mazzzocchi sull'altro lato.