Serie B, Balata sulle riforme: "Goal Line Camera e VAR al via dal prossimo campionato"

Nel lungo intervento a B Magazine il presidente della Lega B Mauro Balata ha affrontato anche il tema delle riforme e dell'introduzione della tecnologia nel prossimo campionato: "Accelerare sulla riforma dei campionati e sulla riforma della governance federale dove c’è una distribuzione di pesi politici e di consiglieri di amministrazione del calcio che non è più attuale e non più in linea con le evidenze moderne: la Lega B conta il 5% e ha un solo rappresentante penso che la Serie B nel sistema calcio nazionale conti più del 5%. - continua Balata - Dal prossimo anno in Serie B spazio alla Goal Line Camera che permetterà di decidere non solo sul gol-non gol ma anche sul fuorigioco e sui falli in area, una nuova tecnologia che abbiamo subito cercato e ottenuto, e che va a integrare il VAR che sin dal giorno dopo il mio insediamento ho voluto fortemente in quanto sapevo che tutti i secondi livelli calcistici europei stavano andando in questa direzione: se avessimo ritardato l’utilizzo avremmo avuto un prodotto Serie B depauperato nel suo valore".