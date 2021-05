Serie B, Brescia-Pisa: le rondinelle vogliono spiccare il volo verso i playoff

Ora il Brescia è padrona del proprio destino. Lo dice la classifica, ma anche l'impegno nella penultima giornata di campionato: al Rigamonti arriva un Pisa praticamente in vacanza e già fuori da tutti gli obiettivi. Non bisogna dimenticare i però: il classico match trappola, quella gara che rischia di diventare complessa anche quando tutto sembra essere dalla tua parte. La parola d'ordine per gli uomini di Clotet resta una soltanto: concentrazione. La vittoria nell'ultima sfida casalinga della regular season può ancora far sognare tutti. Poi ci sarà il match di Monza, ma come spesso si dice nel calcio bisogna pensare partita dopo partita.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Mister Clotet ha confermato che il risultato non sarà un fattore determinante per valutare la stagione. Le rondinelle sono passate, nel giro di poche settimane, a lottare per la zona playoff. Serve un ultimo sforzo che verrà richiesto anche al solito gruppo dei 19 visti nel match di Vicenza: lavoro personalizzato per Chancellor e Spalek, si monitorano le condizioni di Fridjonsson. Il peso del match è tutto sulle spalle di Alfredo Donnarumma, il bomber triste di una stagione altalenante. Il numero 9 deve dare una svolta definitiva al proprio campionato partendo proprio dal gol contro i biancorossi. L'ultimo sprint, per tentare un'impresa che a inizio anno sembrava impossibile.

COME ARRIVA IL PISA - Formazione rimaneggiata per i nerazzurri di mister D'Angelo. Agli infortunati di lungo corso Masucci, Varnier e Soddimo si aggiungono gli squalificati Gucher e Mazzitelli. Vido e Siega si sono fatti male nell'ultima gara, mentre Palombi ha avuto un problema nel riscaldamento. Non ci sarà nemmeno Marconi per via della maxi squalifica, dunque il tecnico nerazzurro dovrà fare la conta per capire chi mandare in campo. La salvezza non è ancora matematica anche se i cinque punti di vantaggio sulla quint'ultima, e coi play out che potrebbero non disputarsi, sono un buon margine da sfruttare per conservare la cadetteria.