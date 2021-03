Serie B, Brescia-Reggina: dubbio Spalek per Clotet. Senza Folorunsho scalpita Edera

La svolta è arrivata? Questo il grande interrogativo sia per il Brescia che per la Reggina si ritrovano avversari in questo turno infrasettimanale di Serie B. Due squadre in grande forma, partite anche per altri obiettivi ma che tra dicembre e gennaio si sono ritrovate nelle zone pericolanti della classifica. Si gioca al Rigamonti, il Brescia è reduce da ben tre vittorie consecutive di cui l'ultima arrivata praticamente a tempo scaduto sul campo del Frosinone. Tre punti d'oro per la squadra di Clotet che guardano al futuro con fiducia e magari strizzando l'occhio alla zona playoff ma per farlo c'è da battere una Reggina che sta vivendo un ottimo momento di forma. Quattro gol alla Spal, la brutta sconfitta con l'Empoli e adesso il successo meritato contro il Monza. Baroni ha rivoltato positivamente gli amaranto come un calzino, ha rotto i legami con il passato ed il nuovo modulo esalta le caratteristiche degli interpreti. Il mercato di gennaio è stato proficuo, adesso la salvezza è sempre più vicina. L'ultimo confronto al Rigamonti risale al 2013, il Brescia vinse per 2-1 grazie alle reti di Caracciolo e Grossi in mezzo alla segnatura amaranto di Alessandro Sbaffo.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Obiettivo continuità, quella che è mancata per tutta la stagione mentre adesso Clotet ha trovato sia risultati che una difesa che ha concesso zero negli ultimi tre impegni. Davanti, anche contro la Reggina, ci sarà Ayé che è sbocciato con dieci gol dopo la stagione in Serie A da dimenticare. Ancora panchina per Donnarumma mentre rimane in dubbio la presenza di Spalek, a trequarti ipotesi Bjarnason con Jagiello. In mezzo al campo Van de Looi dovrebbe vincere il ballottaggio con Labojko in cabina da regia, confermati Ndoj e Bisoli.

COME ARRIVA LA REGGINA - Amaranto che devono smaltire la sbornia del successo con il Monza per evitare il post Spal che ha visto la Reggina cadere poi malamente contro l'Empoli. Per questo motivo, il tecnico Marco Baroni tiene alta l'attenzione e potrebbe cambiare più di qualche elemento. La cosa certa è che non ci sarà Folorunsho, il miglior calciatore dello scorso mese ha subito un problema fisico e sarà assente per almeno due gare. Per questo motivo torna titolare Edera con Bellomo spostato nel ruolo di trequartista insieme a Rivas. Davanti ballottaggio tra Okwonkwo e Montalto, in mezzo al campo invece non ci sarà lo squalificato Crimi ed al suo posto Crisetig.