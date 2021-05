Serie B, Brescia-SPAL: Rastelli fa i conti con le assenze, Clotet vuole concentrazione

La ripresa del campionato di Serie B vede affrontarsi sul terreno dello stadio Rigamonti Brescia e SPAL, due squadre dall'andamento piuttosto discontinuo in questa stagione. Dopo una lunga fase agli antipodi, con i ferraresi nelle primissime posizioni e le Rondinelle nelle zone calde della classifica, la gara di oggi vede le due avversarie separate da soli 6 punti, rispettivamente al 7° e 10° posto, accomunate dall'obiettivo play-off. Se per gli uomini di Rastelli la qualificazione agli spareggi promozione appare un traguardo alla portata, per il Brescia un risultato positivo nella gara di oggi sarebbe fondamentale per credere ancora nell'impresa.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Dopo l'impressionante serie di 5 vittorie su 6 partite che ha risollevato le sorti della stagione, la squadra di Clotet ha rallentato la sua corsa, fino alla sconfitta contro la capolista Empoli in cui le Rondinelle sono incappate prima della sosta. Il tecnico catalano, in accordo con la società, ha deciso di anticipare di un giorno il consueto ritiro pre partita per riconsolidare lo spirito di squadra in vista del rush finale. In termini di formazione, Clotet recupera Donnarumma, che potrebbe andare in campo da titolare in un attacco a due affiancato da Ragusa. Alle loro spalle agirà Bjarnason, mentre il terzetto di centrocampo dovrebbe essere formato da Bisoli, Van de Looi e Ndoj. In difesa mancherà Chancellor, non al meglio, ma torna disponibile Papetti al rientro dalla squalifica.

COME ARRIVA LA SPAL - I ferraresi sono alla ricerca della continuità di risultati venuta a mancare dopo un girone d'andata brillante: nella conferenza della vigilia il tecnico Rastelli ha sottolineato che il lavoro degli ultimi giorni è servito per dare certezze alla squadra, facilitando la possibilità di adottare diverse soluzioni di gioco. Sono tre le assenze importanti in casa spallina, a Vicari si sono aggiunti Viviani e Valoti, entrambi usciti acciaccati dalla gara contro l'Ascoli, mentre Tumminello non è ancora pronto al rientro. La difesa dovrebbe ricalcare quella schierata prima della sosta, con il possibile impiego di Sernicola dal primo minuto, mente a centrocampo sarà Mora a sostituire Viviani, con Missiroli spostato al centro. Il reparto offensivo potrebbe vedere il ritorno di Paloschi, ormai recuperato, ma è probabile che la coppia titolare sia ancora quella composta da Floccari e Di Francesco, con Strefezza ad agire sulla trequarti.