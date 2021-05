Serie B, Chievo-Cremonese: Aglietti contro Pecchia, in palio i playoff

vedi letture

Fischio d'inizio alle 14.00: live, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Il tour de force della Serie B prosegue questo pomeriggio, con le partite valide per la 36^ giornata. Di grande interesse è sicuramente Chievo-Cremonese: due squadre in corsa per i playoff. I veneti occupano la zona valida per gli spareggi promozione, a cui aspirano anche i grigiorossi visti i recenti risultati positivi. Appuntamento alle ore 14.00 allo stadio Bentegodi di Verona, dirige la sfida il Sig. Ivano Pezzuto di Lecce.

COME ARRIVA IL CHIEVO – Archiviare immediatamente lo scivolone di Venezia, sapendo di avere ancora il destino nelle proprie mani e andando a conquistarsi con merito i playoff. Il tecnico del Chievo Alfredo Aglietti è concentrato sulla gara con la Cremonese più che sugli ultimi risultati negativi, che hanno messo a rischio la qualificazione ai playoff dei veneti. Per centrare l’obiettivo serve una prova d’orgoglio, contro una squadra in crescita e che ha ancora chances di playoff. A livello di formazione, in difesa dovrebbero rientrare Renzetti e Rigione al posto di Cotali e Leverbe. Stesso discorso per Obi, che duella con Viviani per un posto in mediana. Sulle corsie esterne potrebbe essere riproposto Canotto, con Garritano dall’altra parte e Fabbro-Margiotta come coppia d’attacco.

COME ARRIVA LA CREMONESE – Provare a vincere la partita, non pensando alla classifica e alla forza dell’avversario. Questo è lo spirito che deve animare la Cremonese secondo il suo mister Alfredo Pecchia perché, così facendo, i grigiorossi sono arrivati ad avere ancora la possibilità di qualificarsi per i playoff a quattro giornate dalla fine. Un sogno che va perseguito, con determinazione ma senza eccessiva pressione. Non dovrebbero esserci grosse novità nel 4-2-3-1 di Pecchie eccezion fatta per Castagnetti, out per squalifica e sostituito con tutta probabilità da Gustafson. Per il resto dovrebbe scendere in campo il solito schieramento visto dal primo minuto contro la Reggina, con il trio composto da Valzania, Baez e Buonaiuto alle spalle dell’unica punta Ciofani.