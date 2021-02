Serie B, Cremonese-Frosinone: Ciofani sfida il suo passato. Canarini in cerca di riscossa

Calcio d'inizio alle ore 14. Live, pagelle e dichiarazioni su TMW

Reggiana-Salernitana ed Empoli-Venezia, anticipi del venerdì, hanno ufficialmente aperto la 25ªgiornata di Serie BKT. Tra i sette match in programma quest'oggi, anche la sfida dello "Zini" tra i padroni di casa della Cremonese e il Frosinone. I grigiorossi sono tornati alla vittoria nel turno scorso, mettendosi alle spalle le due sconfitte di fila arrivate contro Venezia e Lecce, battendo in rimonta per 2-1 il Brescia. Con questo successo la formazione di Fabio Pecchia è salita con 26 punti al quint’ultimo posto, agguantando proprio le Rondinelle al limite della zona play-out. Dall’altra parte c’è un Frosinone reduce dal nono pareggio stagionale, il terzo nelle ultime cinque, arrivato nello 0-0 casalingo contro il Pescara di venerdì scorso. Canarini noni in classifica, in netto calo rispetto alle prestazioni di inizio stagione, e al momento lontani quattro lunghezze dalla zona play-off. Calcio d'inizio alle ore 14, arbitra il sig. Antonio Rapuano della sezione di Rimini.

COME ARRIVA LA CREMONESE - "Il Frosinone è una squadra matura ed esperta, Dobbiamo affrontarli con il massimo delle energie e dell’intensità, tenendo in considerazione le caratteristiche dell’avversario. Il campionato sta entrando nel vivo, sarà fondamentale gestire al meglio le energie". Queste le parole di Fabio Pecchia alla vigilia del match contro i canarini; il tecnico di Formia deve fare ancora i conti con l’emergenza in difesa: out Coccolo, Crescenzi, Fornasier e Terranova, assente anche Zaccagno per scelta tecnica mentre torna tra i convocati Strizzolo. Per la prima volta in stagione la Cremonese dovrà fare a meno (causa squalifica) di Valzania, ballottaggio Buonaiuto-Gustafson per sostituire il centrocampista di proprietà dell'Atalanta nel trio di trequartisti alle spalle del grande ex della gara Daniel Ciofani. Gaetano e Baez sembrano sicuri di una maglia, non è da escludere l'opzione Pinato in mediana con Bartolomei e Castagnetti e sole due mezze punte. Davanti a Carnesecchi, Ravanelli (squalificato contro il Brescia) e Fiordaliso si giocano l'ultimo posto nella linea difensiva, completata da Zortea, Bianchetti e Valeri.

COME ARRIVA IL FROSINONE - "Nonostante una classifica deficitaria, la Cremonese ha dei giocatori forti e molto esperti e sta attraversando un buon momento di forma. Nell’ultimo periodo stiamo ritrovando solidità ma facciamo un po' fatica negli ultimi metri. Servirà una partita giocata da vero Frosinone". Alessandro Nesta traccia la strada per provare a battere i grigiorossi e rilanciarsi nella corsa play-off. Il tecnico romano non avrà a disposizione Millico, D’Elia, Luciani e Baroni; assente anche Szyminski, squalificato dopo la quinta sanzione rimediata nella gara contro il Pescara. Sarà Ariaudo a prendere il posto del centrale polacco per completare la linea di difesa con Brighenti e Capuano davanti a Bardi. Salvi e Zampano saranno gli esterni a tutta fascia, ai lati del trio di centrocampo composto da Rohden, Maiello e Kastanos. Tornano tra i convocati Ciano, Tribuzzi e Brignola, appena ripresi dai rispettivi infortuni e quasi certamente non in campo dal primo minuto. Il tandem offensivo sarà nuovamente composto da Novakovich e Iemmello, con Parzyszek prima alternativa.