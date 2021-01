Serie B, Empoli-Frosinone: capolista per la fuga, ciociari per la svolta

Match dal profumo di serie A al Castellani questo pomeriggio, alle 14 scenderanno in campo Empoli e Frosinone che, negli ultimi anni, sono diventate realtà importantissime per il campionato cadetto. In uno stadio vuoto riecheggeranno le voci di due allenatori che hanno voglia di emergere e di far bene: da un lato Dionisi, che sta guadagnando consensi e stima a livello nazionale, dall'altro quell'Alessandro Nesta che ha perso tre volte consecutive i playoff e ha una gran voglia di riscattarsi pur rammaricato per la continua emergenza Covid che ha inciso sul rendimento complessivo Arbitrerà l'incontro il signor Davide Ghersini.

COME ARRIVA L'EMPOLI

Nonostante la beffa della rimonta in quel di Empoli, mister Dionisi dovrebbe dare ancora fiducia ad una formazione che ha perso soltanto una partita e che si trova in vetta alla classifica ormai da diverse settimane. La certezza è rappresentata dalla coppia d'attacco: Olivieri e Moreo stanno bene, ma La Mantia e Mancuso sono diventati ormai insostituibili. Alle loro spalle potrebbe agire Nedim Bajrami che, rispetto a inizio stagione, sembra entrato maggiormente nei meccanismi del tecnico. Nel 4-3-1-2 ci sarà un terzetto di centrocampo di grande spessore: Stulac in cabina di regina, al suo fianco Crociata al posto dello squalificato Haas e Ricci, tornato indispensabile come accaduto l'anno scorso e oggetto del desiderio di molti club anche di categoria superiore. L'altro volto nuovo, Sabelli, potrebbe entrare nella ripresa.

COME ARRIVA IL FROSINONE

Mister Nesta convoca 24 calciatori per la trasferta di Empoli e aspetta qualche buona notizia dal mercato. Mancherà, ovviamente, l'infortunato di lungo corso Ciano che, nella migliore delle ipotesi, si rivedrà in campo a inizio marzo. Prima in assoluto per Millico, in avanti diventa indispensabile la fisicità di Novakovich che, rispetto all'anno scorso, è cresciuto davvero tanto e potrà dare un grosso contributo. Pienamente recuperato Ariaudo, pronto a guidare la difesa. In mediana c'è l'imbarazzo della scelta: quasi certamente toccherà a Rodhen, Maiello e Kastanos, in ballottaggio con Carraro ma in odore di riconferma dopo le buone prove delle ultime settimane. In fase di possesso la presenza dell'ex Pescara potrà consentire a Nesta di passare al 3-4-1-2 o al 3-4-2-1 mantenendo gli stessi interpreti.