Serie B, Entella-Cosenza: a Chiavari punti vitali per la salvezza

Fischio d’inizio alle 14.00: live, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Nel fine settimana comincia il girone di ritorno della Serie B e lo fa con il botto, presentando subito partite di grande importanza sia in testa che in coda alla classifica. Fa parte di quest’ultima categoria Entella-Cosenza, due squadre ancorate al fondo della graduatoria. Le due formazioni hanno entrambe 17 punti, ma i calabresi al momento sono avanti per la migliore differenza reti. Vietato sbagliare, visto che una sconfitta ridurrebbe ulteriormente le speranze salvezza di una delle due contendenti. Appuntamento alle 14.00 allo stadio Comunale di Chiavari, dirige la sfida il Sig. Riccardo Ros di Pordenone.

COME ARRIVA L’ENTELLA – Proseguire la risalita, avendo la meglio in un importante scontro diretto. La Virtus Entella arriva alla sfida contro il Cosenza con questo obiettivo, forte di un recente periodo positivo che l’ha rimessa in carreggiata per la salvezza. Nelle ultime 5 partite i liguri hanno vinto 4 volte, passando da vittime sacrificali a candidati forti per evitare la retrocessione. Un successo con una diretta concorrente darebbe ulteriore slancio alla squadra di Vivarini, che dovrebbe affrontare il Cosenza con il consolidato 4-3-1-2. Tra le novità rispetto all’ultima sfida figura Mancosu, che in avanti dovrebbe prendere il posto di uno tra Capelli e Brunori. Possibile impego anche per uno tra Crimi e Cardoselli in mediana.

COME ARRIVA IL COSENZA – Testa al campo, senza pensare al mercato. Il tecnico del Cosenza Occhiuzzi vuole questo dalla sua squadra, che si appresta ad affrontare un delicato scontro diretto. Una concentrazione mostrata sempre nell’ultimo periodo, considerando che sono arrivate solo 2 sconfitte nelle ultime 8 partite (con 1 vittoria e 5 pareggi). Servirebbe dunque un successo, per dare ancora più significato a tutte queste sfide chiuse in parità. A livello di scelte tecniche ci saranno certamente due novità rispetto al match contro il Pordenone, con Bittante e Corsi out rispettivamente per infortunio e per squalifica. I due indisponibili dovrebbero essere sostituiti da Bahlouli e Sciaudone.