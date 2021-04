Serie B, il Chievo stende il Pisa con un gol per tempo. Al Bentegodi finisce 2-0

Il ChievoVerona vince il posticipo della 33^ giornata con un secco 2-0 contro il Pisa. Vantaggio immediato dei veneti dopo appena tre minuti con Garritano bravo e lesto ad anticipare Birindelli dopo una respinta di Gori su tiro di Canotto. Nel primo tempo i gialloblù vanno vicini al raddoppio in più occasioni con il portiere nerazzurro grande protagonista prima ancora su Canotto, respinta di piede, poi in rapida successione su Obi e Djordjevic. Per gli ospiti qualche occasione, ma Semper mai impegnato severamente. Ripresa meno frizzante con il Chievo che al 71° trova il raddoppio grazie a De Luca, su assist di Cotali. Inutile l’assalto finale dei toscani con Sibilli, palo esterno, e Beghetto che non riescono a riaprire il match. Con questa vittoria la squadra di Aglietti tiene il passo per i play off portandosi a +4 su Brescia e Reggina, mentre il Pisa deve iniziare a guardarsi le spalle con l’Ascoli, attualmente 16°, che dista appena sei punti.

Chievo-Pisa 2-0 (3° Garritano, 71° De Luca)