Serie B, Lecce-Cittadella: punti pesanti in palio al "Via del Mare"

Dopo due settimane di interruzione, riparte il campionato di Serie B: al "Via del Mare", in occasione della trentacinquesima giornata del torneo cadetto, Lecce e Cittadella daranno vita ad uno degli scontri più interessanti del weekend. Dirigerà il confronto il sig. Marco Serra della sezione di Torino.

COME ARRIVA IL LECCE - Avvicinarsi alla promozione diretta in Serie A è l'obiettivo principale della truppa di Corini, che arriva a questo appuntamento dopo il successo esterno sul campo del Vicenza per 1-2 (reti di Pettinari ed Henderson) ed è al momento seconda in classifica con un solo punto di vantaggio sulla Salernitana, impegnata in contemporanea nel match clou con il Monza. Assenti Borbei, Felici, Maselli e Monterisi impegnati con la squadra Primavera; tra i convocati figura il nome di Listkowski che però non è in buone condizioni e non giocherà, come confermato dal tecnico alla vigilia: da valutare le condizioni di Pettinari, che ha accusato un problema fisico qualche giorno fa. Il modulo sarà il 4-3-1-2, Henderson agirà in posizione di trequartista dietro a Coda e Rodriguez.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Sono venti i calciatori convocati da Venturato per la trasferta in Puglia: tornano a disposizione Donnarumma e Baldini mentre non saranno arruolabili Benedetti, Cassandro, Tavernelli e Tsadjout. I veneti, vittoriosi in sole due occasioni nelle ultime dieci gare disputate in trasferta (0-2 a Reggio Emilia il 9 gennaio, 0-1 con il Pordenone a Lignano Sabbiadoro a metà febbraio), cercano punti per consolidarsi in zona Playoff: per quanto concerne lo schieramento iniziale, non dovrebbero esserci particolari novità rispetto al derby vinto contro il Chievo. Nel 4-3-1-2 spazio a Iori in mezzo al campo con Branca e Proia, Rosafio sulla trequarti a sostegno di Ogunseye e Beretta.