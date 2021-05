Serie B, Lecce-Reggina: Corini punta al secondo posto, Baroni ad un piazzamento playoff

Fischio d'inizio alle 14. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

La Serie A come obiettivo di Lecce e Reggina in campo alle ore 14 al Via del Mare. I giallorossi salentini hanno 61 punti a pari merito con il Monza e occupano la terza piazza in classifica a due sole lunghezze di svantaggio dalla Salernitana seconda. L'obiettivo dei ragazzi di Corini è provare a conquistare la promozione diretta e per farlo bisognerà fare bottino pieno nelle ultime due giornate di regular season. Di fronte però ci sono gli amaranto di Marco Baroni che proveranno ad alzare la testa, dopo aver messo in cassaforte la salvezza, e giocarsi il tutto per tutto negli ultimi turni per entrare nella griglia dei playoff I calabresi hanno 49 punti in classifica, uno in meno di Chievo, Brescia e SPAL con cui si giocheranno due posti nei prossimi spareggi promozione.

COME ARRIVA IL LECCE - Dopo una rincorsa importante che ha portato la squadra al secondo posto, il Lecce ha avuto una flessione raccogliendo solo tre punti nelle ultime quattro partite. I giallorossi infatti hanno vinto in trasferta 2-1 sul campo del Vicenza ma poi hanno perso contro SPAL e Cittadella fra le mura amiche e a Monza contro i biancorossi di Cristian Brocchi. Dopo la squalifica, Majer tornerà a disposizione di Eugenio Corini che dovrebbe schierarlo dal primo minuto in mezzo al campo. In attacco Henderson dovrebbe agire alle spalle di Rodriguez e Coda.

COME ARRIVA LA REGGINA - Dopo una partenza difficile e una situazione di classifica che avrebbe fatto presagire al peggio, la Reggina ha decisamente dato una svolta al suo campionato dal mese di gennaio. Gli amaranto infatti, dopo due sconfitte di fila con cui hanno aperto il 2021, hanno perso soltanto due volte in 18 partite disputate migliorando la loro posizione e sistemandosi a ridosso della zona playoff. Per la sfida di oggi Marco Baroni conferma il 4-2-3-1 con Montalto e Denis che dovrebbe partire dalla panchina. Alle spalle della punta possibile una linea a tre con Bellomo, Rivas ed Edera.