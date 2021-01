Serie B, Monza corsaro a Brescia: 1-0 e secondo posto agganciato. Decide Frattesi

Il Monza vince il derby contro il Brescia al Rigamonti e conquista il secondo posto, in coabitazione con la Salernitana, alle spalle dell’Empoli. Poche emozioni nel big match di Serie B con i padroni di casa più pericolosi nel primo tempo – Bisoli di poco a lato al 43° - che cedono nella ripresa su errore di Joronen: al 56° infatti Frattesi impatta di testa un traversone col pallone che passa sotto le gambe del portiere delle Rondinelle. Lo stesso Joronen si riscatta parzialmente al 76° negando il raddoppio a Gytkjaer, ma non basta perché il Brescia non punge e non riesce a strappare almeno un punto nel derby.

Brescia-Monza 0-1 (56° Frattesi)