Serie B, playoff e playout: Balata apre ai tifosi allo stadio

L’ idea circolava da tempo, ma potrebbe avere avuto l’accelerazione decisiva proprio in concomitanza dell’imminente ripresa del campionato dopo le due settimane di sosta forzata per consentire a tutti di ripartire alla pari e giocarsi le relative chance di promozione e salvezza. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport infatti, c'è la possibilità di riaprire gli stati in occasione dei prossimi playoff e playout.

Test per l'Europeo - Il Governo Draghi ha già dato il via libera per le prossime gare dell'Europeo che si disputeranno a giugno all'OIimpico di Roma, con circa 20.000 persone che potranno così assistere alle sfide (dimostrando di essersi sottoposti a vaccino anti Covid o di essere guariti dal contagio). Questa potrebbe essere la traccia da utilizzare anche per la parte finale del campionato cadetto con i tifosi in presenza e nuovamente protagonisti in questo caso proprio in occasione del clou stagionale. Il presidente Mauro Balata, dopo essersi battuto meritoriamente un anno fa per portare a termine i campionati contro molti scettici, ora è pronto a sostenere tutti gli sforzi possibili affinché la B ritrovi la passione dei suoi sostenitori.ù