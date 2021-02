Serie B, Salernitana-Chievo: "spareggio" per il secondo posto all'Arechi

vedi letture

Salernitana e Chievo un girone dopo. Uno dei match più interessanti della ventunesima giornata del campionato cadetto è quella che andrà in scena all'Arechi tra i granata di mister Castori e i clivensi di Aglietti, che condividono la seconda posizione a quota 35 insieme al Monza, a -6 dall'Empoli capolista. La Salernitana è reduce dal pareggio di Reggio Calabria e vuole ottenere la prima vittoria del girone di ritorno; i veneti vengono invece dalla vittoria sul Pescara e vogliono riscattare la sconfitta casalinga dell'andata contro i granata. A dirigere l'incontro sarà il signor Simone Sozza della sezione di Seregno.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - I campani dovranno rinunciare agli acciaccati Durmisi e Kupisz, oltre al lungodegente Lombardi, ma possono contare sul rientro dalla squalifica di Casasola e il pieno recupero di Cicerelli, uscito anzitempo contro la Reggina per dei problemi muscolari. Prima convocazione assoluta, invece, per i neoacquisti Boultam, Jaroszynski e Kristoffersen. Sarà 3-5-2: davanti a Belec la linea a tre composta da Bogdan, Gyomber e Mantovani; a centrocampo ci saranno Coulibaly, Di Tacchio e Kiyine, mentre sugli esterni spazio a Jaroszynski e Casasola; in avanti si rivede dal 1' Tutino a far coppia con Djuric.



COME ARRIVA IL CHIEVO - Squadra quasi al completo per Aglietti, che deve rinunciare solo agli infortunati Gigliotti e Colley. I clivensi scenderanno in campo con il 4-4-2 riproponendo dieci undicesimi della formazione vittoriosa sul Pescara, con l'unica novità costituita dal rientro dal primo minuto, accanto a Palmiero, di Obi in mediana al posto di Viviani. Per il resto in difesa ci saranno ancora Mogos, Leverbe, Rigione e Renzetti; sugli esterni Ciciretti e Garritano, mentre in avanti la coppia Margiotta-De Luca.