Serie B, Salernitana-Cosenza: problemi in difesa per entrambe le squadre

La ventottesima giornata di Serie B propone in cartellone l'interessante match dell'Arechi tra Salernitana e Cosenza, che metterà in palio tre punti pesanti per entrambe le compagini. Da un lato i granata vogliono bissare il successo contro la Cremonese per continuare a sognare in grande e tornare alla vittoria tra le mura amiche che manca da gennaio. Dall'altro i rossoblù non possono permettersi altri passi falsi dopo i due ko consecutivi contro Brescia e Frosinone che hanno fatto scivolare gli uomini di Occhiuzzi in zona play-out. A dirigere la gara sarà il signor Manuel Volpi della sezione di Arezzo.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Mister Castori non avrà a disposizione l'infortunato Aya, oltre che i lungodegenti Dziczek e Lombardi. Davanti a Belec, dunque, spazio a Bogdan, Gyomber e uno tra Mantovani e Veseli; a centrocampo ci dovrebbero essere invece Coulibaly e Kiyine ai lati di Di Tacchio, con Jaroszynski e Casasola sugli esterni; in avanti il tandem Djuric-Tutino.



COME ARRIVA IL COSENZA - Assenze pesanti per Occhiuzzi, che dovrà rinunciare agli squalificati Idda e Tiritiello e dovrà ridisegnare il pacchetto arretrato. Assenti anche gli infortunati Bittante e Ba. Sarà ancora 3-4-1-2 con Ingrosso, Legittimo e Schiavi in difesa; a centrocampo dovrebbero esserci ancora Sciaudone e Petrucci, ma occhio al possibile inserimento di Kone, mentre sulle corsie laterali spazio a Gerbo e Crecco. In avanti Tremolada agirà alle spalle di Gliozzi e Trotta.