Serie B, si avvicina il giro di boa: le formazioni in corsa per il titolo di Campione d'inverno

Oggi in campo la 17^ giornata del campionato di Serie B, -2 al termine del girone di andata.

Con la guerra al titolo di campione di inverno che si scatena, perché, come ricorda anche La Gazzetta dello Sport, molto spesso significa promozione in A: solo il Palermo, e per ben due volte (stagioni 2017-18 e 2018-19), non ha centrato la A dopo aver chiuso la prima parte del torneo in vetta alla classifica.

Al momento attuale, considerando poi che sono due le gare che il Cittadella deve recuperare (la prima, contro la Reggiana, verrà giovata il 9 gennaio), sono ben otto le formazioni che possono aspirare al titolo, ovviamente con Empoli e Salernitana - capoliste - in testa a tutte: ma attenzione anche a Monza, SPAL, Lecce, Frosinone e Venezia. E appunto, Cittadella, che si trova al quarto posto con 27 punti, quattro punti in meno dal primo posto, e ha appunto le due gare da recuperare.