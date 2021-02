Serie B, Spal-Empoli: Marino cerca il colpaccio contro i "suoi" azzurri

Fischio d'inizio alle 16.00: live, pagelle e dichiarazioni su TMW.

La Serie B corre veloce e, a pochi giorni dal turno infrasettimanale, torna in campo con la 23^ giornata. Tra le sfide più interessanti figura senza dubbio Spal-Empoli: vero e proprio scontro diretto in chiave promozione. Entrambe le squadre sono state costruite per puntare al ritorno in Serie A e, nella prima parte della stagione, hanno occupato stabilmente le prime posizioni di classifica. Una sfida da non perdere e che mette di fronte il tecnico spallino Pasquale Marino contro la sua ex squadra, portata al primo turno dei playoff lo scorso anno. Appuntamento alle ore 16.00 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, dirige il match il Sig. Maurizio Mariani di Ferrara.

COME ARRIVA LA SPAL – Riprendere il filo dei risultati con una vittoria di prestigio. Questo è l’auspicio della Spal, reduce da 4 partite in cui ha raccolto appena un punto. Un trend che ha portato i ferraresi al sesto posto, con 8 lunghezze di svantaggio dall’Empoli capolista e 4 dalla zona valida per la promozione diretta (con Monza e Chievo a pari punti al secondo posto). Tre punti contro la squadra toscana rilancerebbero i ragazzi di Marino, che dovrebbe presentarsi con il 3-5-2. Rispetto alla sconfitta contro il Pordenone potrebbero esserci un paio di cambi, con Missiroli e Seck pronti a sostituire Segre e Moro. Valoti è l’unico indisponibile, out per squalifica.

COME ARRIVA L’EMPOLI – Tornare a vincere, consolidando il primato e respingendo gli assalti di Monza e Chievo. L’Empoli, protagonista fin qui di un campionato straordinario, non può dormire sonni tranquilli. Sono bastati due pareggi contro Monza e Pescara per rimettere in carreggiata i brianzoli e il Chievo, attualmente le due principali rivali dei toscani. Battere la Spal, altra competitor per la corsa promozione, avrebbe dunque un duplice significato: tornare al successo e mandare un chiaro segnale alle inseguitrici. Sul piano della formazione, nel 4-3-1-2 di Dionisi dovrebbero esserci diversi cambi dopo il turnover messo in atto nel turno infrasettimanale. Fiamozzi dovrebbe trovare spazio sulla corsia di destra, Zurkowski e Ricci duellano per un posto in mediana e l’attacco verrà affidato nuovamente a Bajrami, Mancuso e La Mantia.