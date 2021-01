Serie B, Vicenza-Frosinone: Nesta vuole ritrovare i tre punti

Dopo undici giorni di sosta, riprende il campionato di Serie B: in occasione della diciottesima giornata, al "Romeo Menti" (calcio d'inizio alle ore 21) si affrontano Vicenza e Frosinone in una gara che mette in palio punti preziosi per gli obiettivi di classifica di entrambe le compagini. Dirigerà l'incontro il sig. Matteo Marchetti di Ostia Lido.

COME ARRIVA IL VICENZA - Lo stop del torneo è arrivato, per i veneti, dopo il roboante successo esterno per 3-0 sul campo del Brescia con la doppietta di Da Riva e il gol di Cappelletti. Mister Di Carlo chiede continuità ai suoi ragazzi per uscire dalla zona calda della graduatoria (i biancorossi sono tredicesimi con solo quattro lunghezze di margine sulla zona Playout) e per l'occasione recupera i vari Meggiorini, Pontisso, Perina e Bruscagin (out causa infortuni di vario genere Ierardi, Longo, Vandeputte, Delmonte e Nalini). Si viaggia verso la conferma del 4-3-1-2 con Giacomelli trequartista alle spalle di Gori e Jallow.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Mettere fine al momento negativo è l'obiettivo principale della truppa di Alessandro Nesta, che affronta questa prima trasferta del 2021 con il morale a pezzi visto che l'ultima vittoria risale addirittura allo scorso 15 dicembre (due pareggi e due sconfitte nelle ultime quattro uscite). Al momento ottava in classifica, la squadra ciociara cerca i tre punti per riportarsi a ridosso delle posizioni di vertice: tra i convocati figura anche il nome del nuovo arrivato Millico (di proprietà del Torino), che potrebbe fare il suo esordio già stasera.