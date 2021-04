Serie B, Virtus Entella-Monza: Brocchi in totale emergenza, otto gli assenti

Ripartire non è mai semplice. Ma la missione del Monza è una soltanto: rimettersi in carreggiata dopo la pesantissima sconfitta contro il Venezia. Il testacoda con la Virtus Entella non deve far pensare a una missione da sottovalutare, la compagine guidata da mister Brocchi sa benissimo che tornare a vincere non è un affare semplice dopo due settimane di stop e parecchie incognite. La situazione dei liguri è comunque complessa: manca l’aritmetica, ma finché c’è speranza non bisogna mai mollare la presa. Due partite nel giro di tre giorni daranno sicuramente una svolta decisiva al campionato cadetto.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - Mister Vivarini dovrà cercare di voltare pagina in un match complicatissimo e dopo due sconfitte consecutive. Soltanto quattro vittorie in 30 gare, con 47 gol subiti e 24 fatti: c'è la necessità di inanellare una serie di risultati positivi per potersi togliere dal fondo della classifica. Non sarà semplice raggiungere le dirette concorrenti per la salvezza, ma un risultato positivo potrebbe dare un'iniezione di fiducia per affrontare le ultime gare della compagine ligure. Koutsoupias non sarà a disposizione dunque Paolucci si piazzerà in cabina di regia con Dragomir e Mazzocco a supporto. In attacco Schenetti a sostegno di De Luca e Brunori, i dubbi a centrocampo verranno risolti nelle ultime ore.

COME ARRIVA IL MONZA - Troppe voci nelle scorse settimane a minare la fiducia. Brocchi vuole tornare in corsa per la promozione diretta, ma le due gare con Virtus Entella e Pescara sono una sorta di ultima chiamata: soltanto 6 punti potrebbero allontanare i fantasmi dell’esonero. Il problema sta tutto nell'andamento: nelle ultime 5 gare i biancorossi hanno avuto una media bassa, con soli 7 punti conquistati. Proprio per questo motivo la gara del Comunale sarà fondamentale per poter ritrovare la fiducia persa dopo la sberla casalinga coi veneti. Ben otto assenti per i brianzoli che dovranno fare a meno di Balotelli, Bellusci, Gytkjaer e Lamanna. Out anche Boateng e Dany Mota, quest’ultimo fuori a causa di una contusione rimediata in nazionale. In attacco pronto Diaw con Ricci e D’Alessandro a supporto, Scozzarella è favorito su Barberis per un posto in cabina di regia.