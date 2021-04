SPAL, il rammarico di Floccari: "Non abbiamo giocato come a Lecce. Ci è mancato qualcosa"

Il centravanti della SPAL Sergio Floccari dopo la sconfitta interna contro l’Ascoli di ieri sera ha espresso tutta la propria insoddisfazione per il risultato che frena lo slancio dell’ultimo mese della squadra estense: “Purtroppo in Serie B non ci sono mai partite facili, abbiamo affrontato una squadra che ha comunque uomini pericolosi. Eravamo partiti bene, abbiamo avuto il merito di andare in vantaggio, ma poi abbiamo subito un pari, a mio giudizio, fortunoso anche se stavamo soffrendo in quel momento. Se fossimo riusciti a chiudere il primo tempo in vantaggio sarebbe stata una gara diversa nella ripresa. È chiaro che rispetto all’ultima prestazione con il Lecce qualcosa ci è mancato, ma è anche vero che quella è stata una partita in cui abbiamo speso tanto. Purtroppo questa è una categoria in cui non si può evitare di soffrire nemmeno quando si vince. - continua Floccari come riporta Lospallino.com - Nello spogliatoio eravamo tutti dispiaciuti, però ci siamo detti che tra pochi giorni c’è un’altra partita e quindi un’altra opportunità. Il calcio è bello e brutto per questo. Proveremo a crearci l’opportunità di ottenere i tre punti a Brescia. È chiaro che ogni partita è difficile, ma noi non dobbiamo perdere fiducia. Siamo molto dispiaciuti perché il percorso è ancora lungo e conterà molto come ci arriveremo dal punto di vista mentale e dello spirito. Dobbiamo cercare di vedere chiaramente delle opportunità nelle occasioni future perché questo ci permetterà di affrontarle con lo spirito giusto“.