SPAL, Marino: "Per alcuni infortunati ci vuole tempo". Berisha e Floccari fuori dai convocati

Indisponibili Berisha (per edema post traumatico con punti di sutura al ginocchio sinistro), Viviani e Floccari. Questi gli indisponibili in casa SPAL annunciati dal tecnico Pasquale Marino in conferenza stampa: "Stiamo recuperando chi viene da un infortunio, per alcuni ci vuole tempo, altri avrebbero bisogno di rifiatare ma complessivamente credo che la squadra stia discretamente. Si stanno allenando bene tutti, per mettersi a disposizione: essendo poi la terza gara in una settimana, chiaro che a livello di formazione qualche cambio ci sarà”. Nella lista ci sono l’attaccante Seck e il giovane portiere della Primavera Wozniak. Questa la lista completa:

Portieri: Gomis, Thiam, Wozniak

Difensori: Okoli, Ranieri, Spaltro, Tomovic, Vicari

Centrocampisti: Dickmann, Esposito, Missiroli, Mora, Murgia, Sala, Segre, Sernicola, Strefezza, Valoti

Attaccanti: Asencio, Di Francesco, Paloschi, Seck, Tumminello