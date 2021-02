SPAL, Marino su Murgia: "Voleva andar via, al momento siamo coperti". I convocati

vedi letture

In vista del match di questa sera contro il Pordeone ieri Pasquale Marino, tecnico della SPAL, ha parlato in conferenza stampa anche della situazione di Alessandro Murgia, giocatore in uscita dal club nel mercato di gennaio poi rimasto a Ferrara: “Al momento a centrocampo siamo coperti. Il ragazzo aveva chiesto di andar via, sono arrivati due centrocampisti e siamo coperti”.

Questi i convocati del club estense per la gara contro il Pordenone:

Portieri: Berisha, Gomis, Thiam

Difensori: Okoli, Ranieri, Spaltro, Tomovic, Vicari

Centrocampisti: Dickmann, Esposito, Missiroli, Mora, Segre, Sernicola, Strefezza, Viviani, Valoti

Attaccanti: Di Francesco, Moro, Paloschi, Seck, Tumminello