Spal, Marino: "Terna arbitrale ha ammesso errore, serve il VAR in Serie B"

Pasquale Marino, tecnico della Spal, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara pareggiata per 1-1 al "San Vito-Marulla" contro il Cosenza: "Gol ingiustamente annullato a Moro? Anche la terna arbitrale ha ammesso l'errore dopo aver rivisto le immagini, ogni settimana c'è sempre qualcosa che non va. Oggi devo comunque fare i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una delle migliori prestazioni in trasferta: fin dall'avvio abbiamo cercato di creare gioco e abbiamo avuto tante palle gol. Falcone è stato bravissimo su certi episodi, è un peccato aver lasciato per strada due punti ma sono contento per questa prova della squadra lontano da casa".

Cosa è successo sul gol del Cosenza?

"C'è stato quasi un mezzo rimpallo, loro hanno sfruttato la prima occasione ma noi siamo stati bravi a non disunirci. Abbiamo tentato qualsiasi cosa per portarla a casa, l'errore arbitrale ci ha danneggiato ma finalmente ho visto giocare un buon calcio in trasferta".

Come sta Mora?

"Comincia a stare bene come testimonia il gol segnato. Tutti hanno fatto una buona gara, siamo stati bravi ad evitare che ci impensierissero sulle prime palle: sono stati importanti i movimenti dei centrocampisti, ma abbiamo sprecato tante opportunità per chiudere i conti".

Avete commesso qualche errore di troppo nell'ultimo passaggio...

"A volte c'è stata poca lucidità negli ultimi metri, abbiamo subito gol in maniera fortunosa ma poi abbiamo giocato con insistenza nella metà campo avversaria ed è questo che conta di più. Oggi abbiamo prodotto un buon calcio a differenza delle ultime trasferte: ci siamo stancati di non fare le stesse gare che disputiamo in casa, la partita col Cosenza è stata interpretata bene fin dall'inizio. Abbiamo affrontato una squadra molto complicata, ma noi siamo stati superiori e avremmo meritato la vittoria al netto del clamoroso errore dell'assistente. Nel calcio ci sono tanti interessi, col VAR il nostro campionato sarebbe stato diverso perché ricordo tanti episodi dubbi a nostro sfavore: questi errori cominciano a pesare, il VAR dovrebbe essere introdotto anche in Serie B".