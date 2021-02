SPAL-Pordenone, le formazioni ufficiali: esordio da titolare per Moro e Biondi

vedi letture

Il tecnico della SPAL Marino lancia dal primo minuto l'attaccante classe 2000 Moro al fianco di Paloschi. A centrocampo spazio ad altri due nuovi acquisti come Segre e Mora, mentre in difesa Sernicola sarà il centrale mancino. Esordio dal primo anche per Biondi nelle fila del Pordenone, l'ex Catania giocherà alle spalle di Ciurria e Butic. Queste le formazioni ufficiali della sfida fra SPAL e Pordenone valida per la 22^ giornata di Serie B:

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Sernicola; Dickmann, Segre, Esposito, Mora, Strefezza; Paloschi, Moro. Allenatore Marino

Pordenone (4-3-1-2): Perisan; Berra, Vogliacco, Camporese, Falasco; Magnino, Misuraca, Rossetti; Biondi; Ciurria, Butic. Allenatore Tesser