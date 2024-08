Ufficiale Spezia, nuova avventura in Serie C per Pietra: ha firmato con il Pontedera

Dopo le sei presenze, cinque in Serie B e una in Coppa Italia, con la prima squadra dello Spezia per il giovane centrocampista Pietra c’è una nuova avventura in Serie C, campionato dove ha già giocato nel 2022/23 vestendo la maglia del Montevarchi in 17 occasioni. Il futuro del classe 2003 sarà ancora in Toscana con la maglia del Pontedera. Questo il comunicato dei liguri:

"Spezia Calcio comunica di aver ceduto all'US Pontedera, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del centrocampista Niccoló Pietra. Al calciatore, vanno i migliori auguri per il prosieguo della propria carriera".