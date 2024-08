Ufficiale Spezia, rinnovo in difesa. Giorgeschi prolunga con la società ligure fino al 2027

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che lo Spezia "rende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento del contratto che lega il calciatore Simone Giorgeschi alla società di via Melara, ora in scadenza al 30 giugno 2027.

Difensore centrale capcace di abbinare prestanza fisica a ottime letture, dopo essersi messo in luce con la formazione Primavera delle Aquile, nelle stagioni '21/'22 e '22/'23, nello scorso campionato ha vissuto la prima esperienza da professionista in prestito alla Pro Sesto, con cui nel campionato di Serie C, è sceso in campo in 28 occasioni, dimostrandosi essere una delle noti più liete nella difficile stagione della formazione lombarda, tanto da meritarsi il ritorno alla base agli ordini di mister D'Angelo.

Spezia Calcio e Simone Giorgeschi: un binomio saldo e duraturo, che proseguirà per il bene della maglia bianca!".