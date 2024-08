Ufficiale Spezia, rinnovo quadriennale per il centrocampista Rachid Kouda

Spezia Calcio rende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento del contratto che lega il calciatore Rachid Kouda alla società di via Melara, ora in scadenza al 30 giugno 2028.

Il duttile centrocampista classe 2002, reduce dalla prima esperienza in Serie B, ha saputo lasciare subito il segno, disputando 26 presenze di altissimo livello, condite da due reti e due assist. Capace di agire lungo tutta la mediana, ma a suo agio anche nel fronte offensivo, Kouda è entrato nel cuore dei tifosi spezzini, i quali gli hanno riconosciuto il titolo di Aquilotto Reale 2023-2024.

Sempre sorridente e positivo, Rachid Kouda è diventato uno dei simboli dello Spezia di mister D'Angelo ed è pronto a proseguire nella propria crescita personale con indosso la maglia delle Aquile!