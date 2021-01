tmw Ascoli, aggregato al gruppo l’esterno mancino Adrian Stoian

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione per Adrian Stoian è pronta una nuova avventura in Italia. L’esterno mancino classe ‘91, svincolato dopo l’esperienza in patria con il Viitorul, è stato infatti aggregato all’Ascoli che lo valuterà in ottica di un tesseramento.