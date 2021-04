tmw Cluster Pescara. Entella d'accordo sul rinvio, ma potrebbe essere costretta alla trasferta

La gara fra Pescara e Virtus Entella in programma questo sabato non si giocherà dopo la decisione della ASL abruzzese di bloccare ogni attività del club biancoazzurro fino al 26 aprile. Ma al momento non vi sono notizie sul rinvio ufficiale della gara da parte della Lega B e c’è il rischio che la squadra ligure debba presentarsi sul terreno dello stadio Adriatico per fare presenza, evitare la sconfitta a tavolino e poi tornare a casa. In pratica la squadra di Volpe sarebbe costretta a 14 ore di viaggio per una partita che non si disputerà e con all’orizzonte un turno infrasettimanale.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club di Chiavari sarebbe d’accordo con il rinvio della sfida, ma se dalla Lega B non dovessero arrivare notizie in questo senso sarà costretta a presentarsi a Pescara. Non per conquistare la vittoria a tavolino, visto anche il precedente di Empoli-Chievo con il Giudice Sportivo che proprio oggi ha deciso che quella gara – non giocata per una situazione analoga - andrà disputata, ma per evitare di subire la sconfitta a tavolino visto che non vi sono cause di forza maggiore, salvo la logica e il buonsenso, a impedire all’Entella di spostarsi a Pescara.