tmw Como, Bolchini verso la permanenza. E può tornare Peli

Il neopromosso Como è pronto a prolungare il contratto di Pierre Bolchini (in scadenza tra pochi giorni), che dovrebbe quindi essere il terzo portiere anche in Serie B. Gattuso partirà per il ritiro con la batteria di estremi difensori al completo, visto che Facchin e Zanotti sono già sotto contratto. Ma la dirigenza sta sondando il mercato per acquistare un numero 1 di livello, poi si deciderà se far partire uno dei tre (Zanotti?).

Per quanto riguarda invece la batteria degli esterni, non è da scartare l'ipotesi che la squadra lombarda riprenda Lorenzo Peli. Il talento 21enne è stato sfortunatissimo quest'anno: ingaggiato a gennaio, ha fatto in tempo a giocare solo 4 partite prima di infortunarsi gravemente al legamento crociato. Ma dal fronte comasco c'è grande attenzione sul suo recupero: se continuerà a procedere bene, il dg Ludi potrebbe bussare alla porta dell'Atalanta - proprietaria del cartellino - concedendo così al giovane esterno offensivo una grande occasione in Serie B.