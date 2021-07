tmw Como, Terrani sul piede di partenza: c'è il Mantova

Pronto per la B il Como, che si sta occupando anche del mercato in uscita. Tra gli elementi sul piede di partenza, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, c'è l'attaccante Giovanni Terrani, che avrebbe già una nuova collocazione in Lombardia: il classe '94 è infatti a un passo dal Mantova.