tmw Frosinone, spunta Grosso per la panchina. In corsa anche Salvatore Sullo

vedi letture

Sono ore calde in casa Frosinone per la scelta del tecnico che prenderà il posto dell’esonerato Alessandro Nesta. Come vi abbiamo anticipato il club ciociaro ha messo nel mirino l’ex ct Gian Piero Ventura, ma nelle ultime ore hanno preso quota altri due profili: il primo è quello di Fabio Grosso, ex tecnico di Bari, Hellas Verona e Brescia, mentre l’altro è quello di Salvatore Sullo, ex allenatore in seconda dello stesso Ventura.