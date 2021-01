tmw Il Chievo fa sul serio per Dionisi: trattativa per acquistarlo dal Frosinone, i dettagli

vedi letture

Arrivano conferme sull'interessamento del Chievo Verona per Federico Dionisi. Dal 2014 al club di Stirpe, potrebbe esser giunto il momento di lasciare il Frosinone per il centravanti di Rieti. Il Chievo è in forte pressing per prenderlo già a gennaio. Non solo: la società di Campedelli vuole prenderlo a titolo definitivo e l'intesa è vicina.