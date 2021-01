tmw Il colpo del Lecce è Guven Yalcin: domani le visite, arriva in prestito dal Besiktas

vedi letture

Un vero e proprio colpo per il Lecce di Pantaleo Corvino: l'uomo mercato dei salentini ha preso Guven Yalcin, uno che due estati fa è stato inserito dalla UEFA nei migliori 50 giovani d'Europa. Classe '99, passaporto comunitari operché nato a Dusseldorf, il centravanti turco arriva al Lecce in B in prestito con diritto di riscatto. Fissate per domani le visite mediche.