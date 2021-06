tmw L'Adana Demirspor alza il pressing per Balotelli: contatti serrati nelle ultime ore

Mario Balotelli in Turchia... Finally? Dopo lunghi anni di corteggiamento da parte delle grandi, adesso l'Adana Demirspor fa sul serio. Il Presidente del club turco ha già ammesso di esser stato in contatto con la punta del Monza e l'apertura è arrivata anche dallo staff tecnico del club. Nelle ultime 24 ore, i contatti si sono rafforzati: l'Adana Demirspor, tornato in Super League dopo 26 anni di assenza, vuole un grande uomo copertina. E la trattativa con Balotelli sta entrando nel vivo proprio in queste ore.