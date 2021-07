tmw L'Ascoli affonda il colpo con il Cesena: c'è l'accordo di massima per Collocolo

Da tempo l'Ascoli stava sondando il terreno per il promettente centrocampista Michele Collocolo, ma adesso, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, pare che abbia affondato il colpo: raggiungendo l'accordo di massima con il Cesena per il trasferimento nelle Marche del classe 1999.

Ultimi dettagli da limare, poi l'ufficialità.