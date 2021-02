tmw Lecce, colpo in difesa: accordo con lo svincolato Maggio

Da poco svincolatosi dal Benevento, per Christian Maggio si aprono di nuovo le porte della Serie B: come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il difensore classe '82 ha raggiunto l'accordo con il Lecce. Contratto fino al 30 giugno più opzione in caso di promozione in Serie A.