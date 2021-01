tmw Lecce, occhi su Mazzocchi del Venezia: possibile obbligo di riscatto in caso di salvezza

Idea di mercato dell’ultim’ora per il Lecce. Come raccolto da TMW, il club giallorosso ha messo gli occhi su Pasquale Mazzocchi, terzino destro del Venezia: uno dei migliori della cadetteria per rendimento e prospettiva. L’idea è quella di prendere il giocatore in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.